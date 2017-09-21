44 человека отравились шаурмой в Чечне

44 жителя Грозного попали в больницу с признаками пищевого отравления. Среди пострадавших 12 детей. Республиканское управление СКР возбудило уголовное дело.
По данным следствия, 19 и 20 сентября в республиканскую инфекционную больницу были доставлены с признаками пищевого отравления 44 человека, из которых 12 несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 17 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Чечне.
Выяснилось, что все отравившиеся употребляли в пищу «шаурму» и «данар-кебаб» в одном из кафе, расположенном в Ленинском районе чеченской столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».
Следователи изъяли на предприятии общественного питания документы и продукты для проведения экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Грозный, Служба информации РИА «Новый День»
Грозный. Другие новости 21.09.17
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