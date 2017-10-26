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Четверг, 26 октября 2017, 15:20 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Дагестане по вине строителей погибло 10 млн рыб

В Дагестане по вине строителей погибло 10 млн рыб

В Дагестане строители, желая спасти местное население от паводков, загубили рыбу на миллиард рублей. Потопа так и не случилось. Однако водоем, площадь которого составляет шестьсот футбольный полей, превратился зону экологического бедствия.

По оценкам специалистов, из-за кислородного голодания по вине застройщика в водоеме задохнулись почти десять миллионов особей различных пород, в том числе, сазаны, сомы, карпы. По меркам ихтиологов и экологов даже для массового мора это гигантское число. Сотрудники рыбнадзора называют случившееся не иначе, как экологической катастрофой. Даже птицы перестали сюда прилетать.

Экологи спасли только часть молоди. Они буквально руками вылавливали истощенных рыб, чтобы выпустить в свежую воду, передает «РЕН ТВ». Расследованием случившегося занялось Федеральное агентство по рыбловству.

Махачкала, Иван Гридин

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