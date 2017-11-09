Создателя сети мониторинга воздуха «Красноярск.Небо» вызвали в прокуратуру

Создателя независимой сети наблюдений за качеством атмосферного воздуха «Красноярск.Небо» Игоря Шпехта вызвали в природоохранную прокуратуру. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Инстаграме.

«Причина обращения к нам – жалобы от УГМС (управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – прим. ред.) и несовпадение данных с официальными. Мы открыты и даем все пояснения, отвечаем на странные звонки с подробными вопросами от «интересующихся» и надеемся обойтись без конфликтов. Но мы не собираемся закрывать проект и будем отстаивать его существование», – заявил Игорь Шпехт.

По словам создателя проекта, 7 ноября его вызвали в природоохранную прокуратуру дать разъяснения о том, как работают сеть «Красноярск.Небо» и датчики активистов – «к ним это спустилось сверху, из краевой прокуратуры», передает «7 канал». Шлехт также рассказал, что о «жалобах» УГМС в частной беседе ему сообщил помощник прокурора.

Красноярское издание «Проспект мира» сообщает, что в УГМС отрицают факт подачи жалобы. «Обычно это они доставляют нам массу хлопот в этом плане. Я вам точно могу сказать, что от нас это не исходило», – заверил представитель управления.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края в свою очередь заявили, что для наблюдений за качеством воздуха необходима лицензия. Шпехт с этим не согласен: «В законе прописано, что лицензированию подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, о физических лицах там вообще ничего не написано».

Участники проекта «Красноярск. Небо» регулярно публикуют в социальных сетях отчеты о качестве атмосферного воздуха в городе, а также фотографии и видео. Красноярск входит в число самых загрязненных городов России. В частности, в столице края работают алюминиевый и металлургический заводы, предприятия по добыче угля и производству строительных материалов.

На прошлой неделе впервые за 4 месяца был объявлен режим «черного неба». Горожане вновь массово жаловались на резкое ухудшение самочувствия, обращали внимание на повисший над городом смог. Сеть датчиков «Красноярск.Небо» фиксировала рекордные показатели загрязнения атмосферного воздуха, официальные службы о превышениях сообщать не спешили. После этого активисты объявили о необходимости проведения нового митинга «За чистое небо».

Красноярск, Иван Гридин

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