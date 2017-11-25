Теракт в Египте: погибших уже 305. В числе жертв – десятки стариков и детей

Число жертв теракта в мечети на севере Синайского полуострова достигло 305 человек, еще 128 человек получили ранения. Об этом сообщает египетское информагентство MEHA со ссылкой на генпрокуратуру. Ранее сообщалось о 235 погибших.

Среди погибших – около 30 детей и 160 пожилых людей старше 60 лет. Многие семьи полностью лишились всех мужчин. Похороны жертв трагедии продолжались всю ночь. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил, что нападение на мечеть и убийство сотен человек не останутся без ответа.

Как сообщал «Новый День», нападение на культовое сооружение было совершено во время пятничной молитвы в мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир аль-Абед, расположенном неподалеку от столицы провинции Северный Синай. Террористы подорвали бомбу во время богослужения, а потом открыли огонь из автоматического оружия по разбегающимся людям. В атаке участвовали 6 боевиков, которым удалось скрыться.

Власти Египта после нападения на мечеть объявили трехдневный траур и ввели чрезвычайное положение.

Египетские силовики в ходе спецоперации на Синае уничтожили 30 боевиков, причастных к теракту в мечети, и несколько складов с оружием и боеприпасами, сообщили арабские СМИ со ссылкой на официального представителя Минобороны страны Тамера Рифаи. Удары осуществлялись с военных самолетов и беспилотников.

Каир, служба информации РИА «Новый День»

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