Под Тамбовом разбился вертолет. Погиб глава крупной компании

В Тамбовской области потерпел крушение вертолет Eurocopter-120. Погибли два человека – пилот и пассажир, сообщили в региональном полицейском главке.

По информации спасателей, вертолет, принадлежащий компании «Сталь-М», вылетел накануне в 20:15 мск из деревни Борщевка в город Кирсанов, после чего связь с ним была потеряна, передает РИА «Новости». Обломки вертолета были найдены сегодня утром в километре от села Шиновка Кирсановского района. Винтокрылая машина полностью разрушена.

В настоящее время на месте катастрофы работает оперативная группа полиции и представители транспортной прокуратуры. Следственный комитет проводит проверку по факту крушения вертолета.

По данным компании «Сталь-М», при крушении вертолета погиб глава компании Владимир Данильченко, сообщает ТАСС. По некоторым данным, именно он находился за штурвалом воздушной машины.

Тамбов, служба информации РИА «Новый День»

Тамбов. Другие новости 28.11.17

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