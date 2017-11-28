российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 11:56 мск

Скандалы и происшествия

Под Тамбовом разбился вертолет. Погиб глава крупной компании

Под Тамбовом разбился вертолет. Погиб глава крупной компании
Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Тамбовской области потерпел крушение вертолет Eurocopter-120. Погибли два человека – пилот и пассажир, сообщили в региональном полицейском главке.

По информации спасателей, вертолет, принадлежащий компании «Сталь-М», вылетел накануне в 20:15 мск из деревни Борщевка в город Кирсанов, после чего связь с ним была потеряна, передает РИА «Новости». Обломки вертолета были найдены сегодня утром в километре от села Шиновка Кирсановского района. Винтокрылая машина полностью разрушена.

В настоящее время на месте катастрофы работает оперативная группа полиции и представители транспортной прокуратуры. Следственный комитет проводит проверку по факту крушения вертолета.

По данным компании «Сталь-М», при крушении вертолета погиб глава компании Владимир Данильченко, сообщает ТАСС. По некоторым данным, именно он находился за штурвалом воздушной машины.

Тамбов, служба информации РИА «Новый День»

Тамбов. Другие новости 28.11.17

Крупный пожар в Подмосковье: сгорело нежилое здание, пострадал один человек. / В Москве девушка насмерть отравилась едой из Интернета. / Спецпредставитель Трампа по Донбассу заговорил ритуальными шаблонами – и помянул Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Авиакатастрофы

Разбившийся под Хабаровском L-410 погубил двигатель

Установлено точное число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разбился вылетевший из столицы региона самолет

Выживший при крушении в Приамурье самолета пилот отказался от помощи врачей

Под Казанью разбился вертолет Bell-407, пилот погиб

Российский вертолет пропал без вести около Шпицбергена: судьба восьми граждан РФ неизвестна

Близкие погибших в крушении самолета «Когалымавиа» подали иск на 93 млрд рублей

В Воронежской области упал военный Як-130

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Экс-главу забайкальского минздрава взяли за откат в 16 млн рублей

Селфи с гранатой стало фатальным для кубанца

Екатеринбург /

Консул Сейшельских островов, у которого арестовали за долги BMW, лишился должности

В Чебоксарах в ДТП пострадали 10 детей и 3 взрослых

Спорт /

Родченков «топит» российских спортсменов: несмотря на данные СКР, МОК верит главному информатору WADA

Все новости