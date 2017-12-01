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Пятница, 1 декабря 2017, 15:09 мск

Скандалы и происшествия

На Волге обнаружили два огромных масляных пятна

На Волге обнаружили два огромных масляных пятна

Экологическое загрязнение акватории Волги зафиксировали экстренные службы Татарстана. Под Казанью обнаружено масляное пятно. Кроме того, в Саратовской области также сообщили о нефтепродуктах в воде. В настоящее время надзорные службы выявляют виновников происшествия.

Пятно размером 20 на 500 метров заметили в районе причала «Лесная гавань», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану. Специалисты выставили боновые заграждения и обработали воду сорбентом.

Отмечается, что водозабор, который обеспечивает Казань водой, находится выше по течению, потому угрозы попадания нефтепродуктов в него нет.

О втором масляном пятне у города Балаково Саратовской области сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным регионального управления Росприроднадзора, загрязнение появилось 29 ноября.

По предварительной версии, причиной появления пятна стал сброс так называемых подсланевых вод с судов в нарушение правил. Ведомство занимается расследование ЧП и выяснением виновных лиц.

Казань, Зоя Осколкова

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