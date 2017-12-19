В Нарьян-Маре на взлете разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В Нарьян-Маре сегодня утром, 19 декабря разбился принадлежавший Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду самолет Ан-2 с пассажирами на борту. По предварительным данным, самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета. В результате аварии два человека погибли, 11 пострадали, сообщили ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.

Фото: nao24.ru Антон Тайбарей

«Во вторник утром, 19 декабря, произошла жесткая посадка самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. В результате инцидента два пассажира погибли, одиннадцать человек пострадали», – рассказал представитель МЧС. Он также уточнил, что всего на борту находилось 13 человек, в том числе два члена экипажа.

Фото: nao24.ru Антон Тайбарей

Все пострадавшие госпитализированы. После удара о землю самолет разрушился, но, несмотря на полные топливные баки, возгорания не произошло. О возможных причинах аварии пока ничего не сообщается. Аэропорт работает в штатном режиме.

Нарьян-Мар, Иван Гридин

Нарьян-Мар. Другие новости 19.12.17

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