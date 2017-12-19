Растет число жертв авиакатастрофы в Нарьян-Маре СКР сообщил о 4 погибших, возбуждено уголовное дело

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа выросло, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, при жесткой посадке самолета Ан-2, принадлежавшего Нарьян-Марскому объединенному авиаотряду, погибли 4 человека, еще 9 человек пострадали. Об этом информирует Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО. Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета.

«По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе, 4 человека погибли, – говорится в сообщении. – Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются». СМИ отмечают, что среди жертв – ребенок и беременная женщина.

По данным ведомства, самолет Ан-2, выполнявший рейс Нарьян-Мар – поселок Харута, жестко приземлился в аэропорту вылета около 10:30. В связи с крушением самолета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В то же время, по данным региональной службы спасения, при крушении самолета погибли 3 человека – две женщины и пятилетний ребенок. Ранее сообщалось о двух жертвах авиакатастрофы и 11 пострадавших. Отметим, что в числе пассажиров злополучного рейса были сотрудники УМВД РФ по НАО и руководитель Департамента агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.

В качестве основной версии крушения Ан-2 рассматривается техническая неисправность, возникшая во время набора высоты. «Предварительно, во время набора высоты отказали элементы механизации или системы управления, самолет дал крен, а пилот не сумел выровнять машину», – сказал источник «Интерфакса».

По данным представителей авиаотряда, самолет был приобретен в 2016 году, а управлявший им 40-летний пилот имел опыт работы в полярной авиации, сообщает ТАСС.

Нарьян-Мар, служба информации РИА «Новый День»

Нарьян-Мар. Другие новости 19.12.17

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