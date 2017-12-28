В Лысьве 24-летний парень убил подругу и собственного сына

В городе Лысьва по подозрению в убийстве сожительницы и малолетнего сына был задержан местный житель. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, тело женщины с признаками насильственной смерти, а также малолетнего мальчика, находящегося в бессознательном состоянии, обнаружили пожарные после ликвидации возгорания в квартире одной из 5-этажек на улице Чапаева 27 декабря. Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего» (п.п.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан 24-летний сожитель погибшей женщины. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, между мужчиной и женщиной на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Молодой человек набросился на свою ровесницу и задушил ее. После этого он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь и поджег ее. Затем злоумышленник закрыл квартиру, оставив в ней своего 2-летнего сына, и скрылся.

Эксперты пришли к выводу, что женщина скончалась в результате механической асфиксии при удушении, а мальчик умер от отравления продуктами горения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и документальную фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 28.12.17

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