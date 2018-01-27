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Суббота, 27 января 2018, 22:12 мск

Скандалы и происшествия

Число жертв теракта в Кабуле достигло 95 человек, более 150 ранены

Фото: 1tvnews.af

По последним данным, число погибших в результате взрыва в центре Кабула выросло до 96 человек, еще 158 получили ранения, сообщают афганские СМИ со ссылкой на минздрав страны. Ранее сообщалось о 40 погибших и 140 пострадавших.

Взрыв прогремел в субботу утром в правительственном квартале афганской столицы, рядом со зданиями национальной полиции и индийского посольства.

Террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, в которой находилась взрывчатка. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения расположенным поблизости зданиям.

Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан». По подозрению в причастности к теракту задержаны 4 человека.

Кабул, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / терроризм

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