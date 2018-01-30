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Вторник, 30 января 2018, 15:06 мск

Скандалы и происшествия

Река в Тюменской области окрасилась в кровавый цвет

В Тюменской области выясняют обстоятельства окрашивания воды в реке в кровавый цвет. Сообщение об экологическом ЧП появилось в социальных сетях. Очевидцы поведали, что необычного цвета воду они увидели в реке вдоль Салаирского тракта между поселком Новотарманский и деревней Молчаново.

Пользователи отмечают в комментариях, что вода имеет красно-коричневый оттенок. Другие сравнивают ее с томатным соком. Есть предположение, что цвет воды изменился из-за химикатов, которые были сброшены с расположенного поблизости тепличного хозяйства.

«Тюменская межрайоная природоохранная прокуратура в курсе ситуации. Она поручит областному департаменту недропользования и экологии провести проверку, ее ход поставлен на контроль», – приводит «РГ» слова старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.

Тюмень, Иван Гридин

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