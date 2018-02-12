Крушение Ан-148: найдены оба черных ящика и более 200 фрагментов тел, родные жертв сдают тесты ДНК

На месте крушения самолета Ан-148, разбившегося накануне в Раменском районе Московской области, найдены оба «черных ящика». Сегодня утром в ходе поисковых работ на месте авиакатастрофы был найден второй бортовой самописец. По уточненным данным МЧС, первый «черный ящик» нашли накануне. Ранее сообщалось, что вчера вместо самописца была найдена деталь с упавшего самолета, однако эта информация не подтвердилась.

Об обнаружении второго «черного ящика» сообщил глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. «В 18-м секторе (поисковых работ) найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора», – сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чьи слова приводит пресс-служба МЧС РФ.

По его словам, основные усилия спасателей сейчас сосредоточены на поиске фрагментов тел погибших пассажиров и членов экипажа и сборе обломков самолета. Чиновник также сообщил, что в районе катастрофы к настоящему времени обнаружены более 200 фрагментов тел погибших.

Полетыкин добавил, что для обследования и уточнения границ разлета обломков лайнера применяются 9 беспилотников, а вся зона поиска поделена на 29 секторов. По данным первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игоря Кутровского, обломки Ан-148 разлетелись на площадь более 30 га. Он сообщил, что поисковые работы не прекращаются ни на минуту, в них задействованы 900 человек и более 100 единиц техники. Кроме того, на месте крушения работают представители Следственного комитета РФ.

Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, работы по поиску и сбору останков жертв катастрофы продлятся еще неделю. Останки направят в Москву для проведения генетических исследований.

«Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников», – сообщила министр (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня глава МЧС Владимир Пучков поручил завершить работы по забору образцов ДНК для идентификации фрагментов тел к 18:00 мск. Сегодня утром в Орск спецбортом прибыли специалисты по забору генетических материалов, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. С 14:00 в орской горбольнице №4 начался отбор биологических образцов у близких родственников погибших в крушении Ан-148. Сама экспертиза может занять несколько месяцев.

Как сообщал «Новый День», 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, но уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. В катастрофе погибли 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МЧС, 35 пассажиров разбившегося самолета были жителями Оренбургской области, 10 – из Москвы, четверо – из Саратова и по два человека из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еще по одному человеку из Удмуртии, Мордовии, Алтая, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также Астрахани, Казани, Новосибирска, Нижневартовск, Норильска, Перми, Рязани, Сочи и Тамбова. В числе жертв – двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, а также трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках расследования которого изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи намерены проверить все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные причины случившегося.

Сегодня в Оренбургской области объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе. Жители Орска несут цветы к памятнику Ленину на Комсомольской площади, около монумента горожане установили траурную табличку и зажгли свечи, сообщают местные СМИ. Доска скорби появилась и в Оренбурге. Люди цветы несут к памятнику Валерию Чкалову.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.18

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