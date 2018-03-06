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Вторник, 6 марта 2018, 19:28 мск

Скандалы и происшествия

Ан-26 Минобороны РФ разбился при посадке в Сирии. Погибли 32 человека

Архив, фото: mil.ru

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту самолета находились 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Самолет упал около 15:00 по московскому времени в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы.

В Минобороны отметили, что военный транспортник не был сбит: «Огневого воздействия по самолету не было». Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, говорится в сообщении.

Для расследования причин крушения Ан-26 создана специальная комиссия Минобороны РФ. Будут изучены все возможные версии катастрофы, сообщили в ведомстве.

Информация о том, кто находился на борту разбившегося самолета, пока не уточняется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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