Среди жертв крушения Ан-26 в Сирии – генерал-майор и офицер отряда дронов с Камчатки

По уточненным данным Минобороны России, при крушении транспортника Ан-26 в Сирии погибли 39 человек, из них 6 членов экипажа. Все жертвы авиакатастрофы – военнослужащие. По данным оборонного ведомства, на борту разбившегося самолета находились 27 офицеров, в том числе генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. СМИ уточняют, что в катастрофе погиб генерал-майор Владимир Еремеев. Он получил это звание в е2016 года по указу президента.

В свою очередь, правительство Камчатского края сообщило, что один из погибших – военнослужащий с Камчатки. «Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты», – сказал губернатор региона Владимир Илюхин. У военнослужащего остались жена и дочь.

Отметим, что несколько российских СМИ опубликовали список жертв крушения Ан-26, но Минобороны пока этот факт не комментирует.

Самолет Ан-26 разбился 6 марта днем при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, не дотянув до взлетно-посадочной полосы 500 метров. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо. В Минобороны уточнили, что погодные условия для посадки во вторник были благоприятными. Командиром самолета был летчик первого класса с налетом более 3 тысяч часов. Ранее он уже выполнял посадки на Хмеймиме.

Расследованием авиакатастрофы занимается специальная комиссия Минобороны и военная прокуратура. Бортовой самописец Ан-26 уже обнаружен и доставлен на базу в Хмеймиме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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