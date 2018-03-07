В Чечне упал вертолет Ми-8, погибли до 9 человек

На юге Чечни разбился вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий пограничной службе, есть жертвы.

Информагентства, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщают, что погибли от 5 до 9 человек. По предварительным данным, на борту винтокрылой машины находились 9 человек.

Вертолет рухнул в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе, передает РИА «Новости». Обстоятельства катастрофы выясняются.

По данным телеграма-канала Mash, в районе крушения Ми-8 в настоящее время проводятся учения МЧС. «Вместе со спасателями – 5 единиц техники. Сейчас они пробираются на место падения», – говорится в сообщении.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 07.03.18

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