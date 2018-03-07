В Чечне упал вертолет Ми-8, погибли до 9 человек

На юге Чечни разбился вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий пограничной службе, есть жертвы.
Информагентства, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщают, что погибли от 5 до 9 человек. По предварительным данным, на борту винтокрылой машины находились 9 человек.
Вертолет рухнул в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе, передает РИА «Новости». Обстоятельства катастрофы выясняются.
По данным телеграма-канала Mash, в районе крушения Ми-8 в настоящее время проводятся учения МЧС. «Вместе со спасателями – 5 единиц техники. Сейчас они пробираются на место падения», – говорится в сообщении.
Грозный, служба информации РИА «Новый День»
Грозный. Другие новости 07.03.18
Международного мошенника из Азербайджана поймали в Кургане. / Автор гимна Белоярской больницы засудила медучреждение. / На Ямале житель Аксарки зарезал своих соседей. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»