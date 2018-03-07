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Среда, 7 марта 2018, 19:08 мск

Скандалы и происшествия

В катастрофе вертолета в Чечне выжил лишь один человек

Фото: Минобороны РФ

Согласно последним данным, число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне возросло до шести человек. Выжил лишь один. Он был эвакуирован с места аварии с тяжелыми травмами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. «По предварительным данным, погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения. Всего в вертолете было семь человек», – уточнил собеседник агентства.

На данные момент поступает противоречивая информация о погоде в районе катастрофы вертолета. По словам одного источника, в момент аварии погодные условия были «благоприятными», по словам другого, шел снег с дождем. Согласно неофициальным данным, вертолет принадлежал пограничникам, а катастрофа произошла после того как лопасти задели склон ущелья, куда в последствии и упала винтокрылая машина. Что именно привело к трагедии, выяснит следствие.

Как писал «Новый День», вертолет рухнул в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. По данным телеграм-канала Mash, в районе крушения Ми-8 в настоящее время проводятся учения МЧС. «Вместе со спасателями – 5 единиц техники. Сейчас они пробираются на место падения», – говорится в сообщении.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 07.03.18

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