Исламисты поставили себе с заслугу крушение российского Ан-26 в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение у аэродрома Хмеймим в Сирии российского Ан-26, на борту которого находились высокопоставленные военные. В прессе появились сообщения, что боевики якобы обстреляли самолет из пулеметов в ответ на операцию в Восточной Гуте.

Между тем, как говорится в заявлении группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), эта информация может являться фейком.

Эксперты обратили внимание, что, во-первых, в качестве источника новости указывают на ливанскую газету Addiyar. Однако это издание (связанное с Сирийской социальной националистической партией фашистского толка) не приводит ссылку непосредственно на заявление группировки. «Нам не удалось обнаружить заявления о сбитии Ан-26 ни в англоязычном Твиттере, ни в арабоязычном Телеграм-канале «Джейш аль-Ислам (запрещена в РФ)», – отметили в CIT.

Кроме того, как сообщается, даже если бы группировка действительно заявила о том, что сбила российский Ан-26, это заявление также едва заслуживало бы доверия. «Дело в том, что на данный момент «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сил», – уточнили в CIT.

Эксперты также отметили, что доказательством причастности к сбитию российского самолета могла бы послужить публикация видео его падения, однако до сих пор в сети публиковались исключительно фейки, например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области в 2017 году.

Как сообщал «Новый День», российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Все находящиеся на борту 39 человек погибли. По информации Минобороны, среди них были 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор. Военное ведомство исключило обстрел самолета, назвав предварительной причиной крушения техническую неисправность.

Дамаск – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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