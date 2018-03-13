Германия выдала Франции россиянина по делу о драке болельщиков на Евро-2016

В Марселе под арестом находится гражданин России, которого подозревают в причастности к беспорядкам на чемпионате Европы по футболу 2016 года. По данным ВВС News, россиянин был задержан в Мюнхене еще 21 февраля.

Имя взятого под стражу мужчины не сообщается, известно лишь, что ему 31 год. По версии французских правоохранителей, он участвовал в массовой драке российских и английских болельщиков 11 июня 2016 года в Марселе. Тогда в столкновениях пострадали 35 человек, один из них получил серьезные травмы и впал в кому.

Россиянина задержали в аэропорту Мюнхена 21 февраля. Он собирался вылететь в Испанию на матч «Спартака» против «Атлетика» в Лиге Европы. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, а также покушении на убийство, что грозит 15 годами тюрьмы.

Напомним, 11 июня 2016 года во время Евро-2016 произошло столкновение российских и английских футбольных фанатов в Марселе. Спустя три дня сотрудники правоохранительных органов задержали целый автобус с россиянами недалеко от Канн. В результате 20 российских болельщиков были депортированы из страны. 16 июня суд приговорил троих задержанных по этому делу к заключению сроком от года до двух лет.

Марсель, Служба информации РИА «Новый День»

Марсель. Другие новости 13.03.18

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