российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 марта 2018, 15:54 мск

Скандалы и происшествия

Германия выдала Франции россиянина по делу о драке болельщиков на Евро-2016

В Марселе под арестом находится гражданин России, которого подозревают в причастности к беспорядкам на чемпионате Европы по футболу 2016 года. По данным ВВС News, россиянин был задержан в Мюнхене еще 21 февраля.

Имя взятого под стражу мужчины не сообщается, известно лишь, что ему 31 год. По версии французских правоохранителей, он участвовал в массовой драке российских и английских болельщиков 11 июня 2016 года в Марселе. Тогда в столкновениях пострадали 35 человек, один из них получил серьезные травмы и впал в кому.

Россиянина задержали в аэропорту Мюнхена 21 февраля. Он собирался вылететь в Испанию на матч «Спартака» против «Атлетика» в Лиге Европы. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, а также покушении на убийство, что грозит 15 годами тюрьмы.

Напомним, 11 июня 2016 года во время Евро-2016 произошло столкновение российских и английских футбольных фанатов в Марселе. Спустя три дня сотрудники правоохранительных органов задержали целый автобус с россиянами недалеко от Канн. В результате 20 российских болельщиков были депортированы из страны. 16 июня суд приговорил троих задержанных по этому делу к заключению сроком от года до двух лет.

Марсель, Служба информации РИА «Новый День»

Марсель. Другие новости 13.03.18

В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, который вымогал взятку у предпринимателя. / В аэропорту Владивостока грузчики украли майнинговое оборудование. / Любителя вождения «под мухой» из Верхотурья отправили в колонию за неуплату штрафа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Евро-2016

В Мюнхене задержали футбольного хулигана из России

Названа символическая сборная Евро-2016

Виталий Мутко: петиция о роспуске сборной России будет обсуждаться

Фанаты устроили беспорядки после финального матча Евро в Париже – задержано более 40 человек

Сборная Португалии обыграла Францию и стала чемпионом Европы-2016

Евро-2016: решающие матчи, новости, результаты он-лайн

Петицию за роспуск сборной России по футболу подписали уже более 300 тысяч человек

В финале Евро-2016 сыграют сборные Португалии и Франции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Спорт, Евро-2016, Европа,

Новости партнеров