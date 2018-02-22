В Мюнхене задержали футбольного хулигана из России

В Мюнхене силовики произвели задержание гражданина России. Его скрутили по запросу властей Франции, сообщил пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин на странице в Facebook.

31-летнего жителя Москвы подозревают в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. В отношении него возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне», – уточнил Микерин.

Генконсульство России в Мюнхене связалось с родственниками задержанного. Им окажут необходимую консульскую помощь, включая предоставление русскоязычного адвоката.

Как напоминает РИА «Новости», драка болельщиков на Евро-2016 началась после первого матча Россия – Англия, который завершился со счетом 1:1. Порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

Мюнхен, Иван Гридин

Мюнхен. Другие новости 21.02.18

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