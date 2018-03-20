Эрдоган: США поставили для боевиков в Сирии тысячи контейнеров с оружием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, заявил, что США поставили на территорию Сирии для нужд террористов тысячи контейнеров с оружием.

«Если мы – стратегические партнеры, то вам следует нас уважать и прекратить нас обманывать. Вы отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием и 2 тыс. контейнеров с боеприпасами. Значит, на наш запрос вы ответили отказом, а террористические группировки снабдили оружием. О каком партнерстве может идти речь?» – приводит ТАСС слова Эрдогана в адрес к США. Турецкий лидер не стал уточнять, какой именно запрос американская сторона ответила отказом.

По его словам, в настоящий момент «все это оружие переходит в руки турецкой армии». «Мы находим тоннели, а в них склады с оружием, находим дома, наполненные боеприпасами, и все эти объекты уничтожаем», – рассказал президент Турции.

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна 20 января. 18 марта Эрдоган объявил о взятии Африна.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 20.03.18

В Дубае бросили в тюрьму модель из России, сломавшую позвоночник при побеге от убийцы. / В Техасе взорвалась посылка, начиненная гвоздями и шрапнелью. / «Большая семёрка» требует от Киева прекратить сочинять законы против антикоррупционеров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»