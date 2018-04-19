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Пятница, 20 апреля 2018, 02:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Ученые предрекли скорую катастрофу на западе США. Без крова останутся полмиллиона американцев

Тектонический разлом Хэйуорд, пролегающий по западному побережью США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, пишет Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны. Ученые отмечают, что 83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более 2 млн человек.

Ученые предрекли скорую катастрофу на западе США. Без крова останутся полмиллиона американцев

По оценкам экспертов, в случае семибалльного землетрясения погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.

Как пояснил сотрудник Геологической службы США Дэвид Шварцман, мощные землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались в 1868 году, передает РИА «Новости». «Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», – заявил ученый.

Сан-Франциско, Иван Гридин

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