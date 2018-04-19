Тектонический разлом Хэйуорд, пролегающий по западному побережью США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, пишет Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны. Ученые отмечают, что 83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более 2 млн человек.

Ученые предрекли скорую катастрофу на западе США. Без крова останутся полмиллиона американцев

По оценкам экспертов, в случае семибалльного землетрясения погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.

Как пояснил сотрудник Геологической службы США Дэвид Шварцман, мощные землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались в 1868 году, передает РИА «Новости». «Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», – заявил ученый.

Сан-Франциско, Иван Гридин

Сан-Франциско. Другие новости 19.04.18

Экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в розыск за взятку в 17 млн рублей. / В УФНС по Тюменской области прокомментировали информацию о задержании Тамары Зыковой. / В Севастополе матрос отказался служить из-за женских обязанностей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»