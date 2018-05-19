В Чечне всё «спокойно»: в центре Грозного боевики напали на православную церковь, есть жертвы

Сегодня в центре Грозного боевики совершили нападение на церковь Архангела Михаила. В результате спецоперации по уничтожению бандитов погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», – сообщил собеседник агентства.
Как уточняется, боевики были вооружены десятью бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом, пистолетами, ножами и топориками.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил «Интерфаксу», что в Грозном были уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.
Грозный, служба информации РИА «Новый День»
Грозный. Другие новости 19.05.18
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