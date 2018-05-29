В Германии любительницы селфи пострадали от удара молнией

Две молодые жительницы Германии попали в больницу после того, как в них ударила молния.

Инцидент произошел на западе страны, передает Associated Press. Двух подружек без сознания нашел на улице прохожий. Одежда на девушках была разорвана.

Медики диагностировали у пострадавших серьезные поражения от мощного удара электричеством.

Одна из девушек уже пришла в себя. По ее словам, они с подругой делали селфи во время грозы, больше она ничего не помнит. Вторая пострадавшая до сих пор находится в реанимации.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 29.05.18

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