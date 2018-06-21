На заводе в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области произошла утечка химического вещества. К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники местного управления МЧС. Как утверждают в Роспотребнадзоре, угрозы населению нет. Байкальская природоохранная прокуратура проводит проверку.

По данным МЧС, на территории «Усольехимпрома» разгерметизировалась цистерна, в виде газа в окружающую среду поступило токсичное вещество. В общей сложности в атмосферу попало 25 кубометров химикатов. От места аварии до ближайших жилых домов 2 км.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившегося химического вещества. «Отобранные пробы разлившейся жидкости направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, в цистерне находился четыреххлористый кремний, отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре. Специалисты проводят проверку инцидента.

В МЧС заверили, что угрозы населению нет. В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области сообщили, что превышения предельно допустимых концентраций хлорсодержащих веществ в Усолье-Сибирском не обнаружено

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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