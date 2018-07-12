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Четверг, 12 июля 2018, 17:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Волгограде 80-летняя старушка устроила поножовщину в больничной палате

В Волгограде 80-летнюю женщину подозревают в убийстве соседки по палате и покушении на убийство еще одной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Пенсионерку подозревают в убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч.1 ст.105, ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая является пациенткой клинической больницы, где проходит стационарное лечение в терапевтическом отделении. В одной палате с ней находились еще три пожилых женщины.

Ранним утром 12 июля подследственная взяла нож и несколько раз ударила им 79-летнюю соседку по палате в область грудной клетки, а затем ударила в шею 83-летнюю женщину. Обе потерпевшие в этот момент спали.

После этого обвиняемая вышла в коридор, куда на крики о помощи выжившей женщины выбежали сотрудники медучреждения. Увиденное повергло работников больницы в шок. Они отобрали у злоумышленницы нож и вызвали полицейских.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С задержанной работают следователи, которым предстоит установить мотив кровавой расправы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, пожилой злоумышленнице мешал храп одной из соседок. Это и подтолкнуло ее на преступление.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 12.07.18

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