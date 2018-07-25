Глава Росгвардии по Самарской области попался на крупной взятке

В Самаре задержали с поличным главу областного управления вневедомственной охраны Росгвардии. Офицера подозревают во взяточничестве. «Полковник полиции, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки», – рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, начальник областного управления получил незаконное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей от представителя частной охранной организации. По словам Хинштейна, в задержании подозреваемого принимали участие сотрудники Росгвардии, глава ведомства Виктор Золотов был в курсе операции.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 25.07.18

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