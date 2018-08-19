Замглавы РКК «Энергия» и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках

Замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщает Следственный комитет России. Имена двух подчиненных в ведомстве не называют.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст.30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Отмечается, что в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

СКР не раскрывает подробности дела, но отмечается, что расследование проводится при активном содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России. Эта структура занимается экономической безопасностью.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на «Роскосмос» сообщили, что Следственный комитет подозревает нескольких сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток.

Как сообщал «Новый День», в конце июля были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере руководителям НПО имени Лавочкина – гендиректору и депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому и главе дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой. Третий фигурант – адвокат Игорь Третьяков скрылся от следствия. Руководителям НПО имени Лавочкина вменяется хищение средств госпорпорации «Роскосмос» на сумму около 330 млн рублей.

В июне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о выявлении нарушений в Роскосмосе на 760 млрд рублей. Он отметил, что материалы по итогам проверок уже стали основанием для нескольких уголовных дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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