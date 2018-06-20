Роскосмос проштрафился больше всех: на 760 млрд рублей

Счетная палата РФ вскрыла в Роскосмосе нарушения на 760 млрд рублей. Материалы по итогам проверок уже стали основанием для нескольких уголовных дел. Об этом на пленарном заседании в Госдуме сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд», – цитирует его слова Infox.ru.

Кудрин уточнил, что на Роскосмос пришлось 40% от всех выявленных нарушений. По его словам, 43,6% от общего их объема касаются бухгалтерского учета, 32% – формирования и исполнения бюджетов.

Согласно отчеты Счетной палаты, в целом объем выявленных аудиторами нарушений в два раза превысил показатель 2016 года. В 2017 году было обнаружено 6,5 тысяч нарушений на сумму 1,87 трлн рублей. Для сравнения в 2016 году – 3,8 тысяч на сумму 965,8 млрд рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.06.18

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