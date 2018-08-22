Санврачи Казахстана обнаружили в российской колбасе опасные бактерии

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана по результатам мониторинга безопасности продукции вводит усиленный контроль за мясной продукцией ряда российских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, под пристальный лабораторный контроль взята продукция, произведенная предприятиями «Омский бекон», «Микояновский мясокомбинат», «Царицыно» СПК «Курников». В комитете указали, что данные производители систематически нарушают требования технических регламентов по производству и маркировке продукции. Подобные нарушения выявлялись неоднократно на протяжении 7 месяцев.

Так, «Омский бекон» допускает в колбасных изделиях «Популярная», «Бутербродная», «Южная», «Сельская», «Заречная», «Походная» превышение массовой доли нитрита натрия в 2-3 раза, левомицетина в 1-2 раза. «Микояновский мясокомбинат» в свою очередь превышает допустимое содержание нитрита натрия в сосисках «Южные» и «Сытные». Кроме того, в продукции этого предприятия была обнаружена патогенная микрофлора и бактерии группы кишечной палочки.

В «Утенних» сосисках от «Царицыно» был обнаружен стафилококк и патогенная обсеменность, а в колбасе «Русская» установлено превышение массовой доли нитрита натрия. Фарш «Натуральный», «Крестьянский», «Хуторской» и полуфабрикат «Премиум» производства ООО СПК «Курников» не соответствует по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов, отметили в комитете. Там также сообщили, что несоответствующие требованиям безопасности партии были сняты с продажи.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 22.08.18

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