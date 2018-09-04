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Вторник, 4 сентября 2018, 14:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Во Франции у туристов из России украли ценностей на 1 млн евро

Российские туристы пострадали от рук грабителей во Франции. По словам пострадавших, сумма украденных ценностей составляет около 1 млн евро.

По данным французского издания Le Parisien, ограбление произошло у парижского аэропорта Ле-Бурже. Прибывшие из Ниццы россияне сели в такси и уже выезжали на автостраду, когда путь перегородила другая машина. Из нее выскочили бандиты в масках, угрожая оружием, они забрали у туристов чемоданы и мобильные телефоны.

Пострадавшие обратились в полицию. Как они сообщили правоохранителям, в сумках находились драгоценности на сумму 500 тысяч евро, а также одежда люксовых брендов, которую туристы оценили еще в 500 тысяч евро.

Отмечается, что во время ограбления никто не пострадал.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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