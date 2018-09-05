В Грузии при взрыве гранаты погиб человек, трое пострадали

В грузинском портовом городе Поти при взрыве один человек погиб, трое получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело.

По данным грузинского телевидения, взрыв произошел сегодня утром. Предположительно, взорвалась граната.

Один человек погиб, трое получили осколочные ранения. Среди пострадавших 16-летний подросток. Как уточнили в полиции, он проходил мимо, когда прогремел взрыв.

Уголовное дело возбуждено по ст. 236 «Противоправное приобретение, хранение, изготовление огнестрельного оружия или взрывных устройств» и ст. 124 «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

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