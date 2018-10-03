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Среда, 3 октября 2018, 12:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Таиланде арестовали гражданина России по запросу Интерпола

Тайская полиция арестовала гражданина России, ранее объявленного в международный розыск. Мужчину обвиняют в контрабанде наркотиков.

Виталий Трофимов скрывался в провинции Чонбури на востоке страны, пишет The Nation. Он приехал в Таиланд по рабочей визе и проживал в Паттайе.

Интерпол внес россиянина в список разыскиваемых по подозрению в контрабанде наркотиков. В настоящее время Трофимов находится под арестом и ожидает экстрадиции.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 03.10.18

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