В Чите нашли тело школьницы и задержали ее вероятного убийцу

Читинские следователи задержали вероятного убийцу малолетней девочки. В столице Забайкалья продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 12-летней школьницы (ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 23 октября следователи задержали 45-летнего мужчину, который может иметь причастность к совершению преступления в отношении девочки.

Подозреваемый был задержан с привлечением сотрудников ОМОН Росгвардии. По месту его жительства произведён обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.

Тело девочки было обнаружено сегодня утром, 23 октября, на территории автостоянки, где жил и работал задержанный мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. По данным местных СМИ, задержанный мужчина ранее судим за изнасилование, в ходе обыска силовики обнаружили телефон пропавшей девочки.

В настоящее время полицейские совместно со следователями продолжают мероприятия, направленные на сбор доказательной базы причастности задержанного к преступлению в отношении школьницы.

Следователи повторно обращаются к автовладельцам, проезжавшим в пятницу, 19 октября с 7:30 до 8:30 в районе улиц Автогенной, Геодезической, Красной Звезды, Кислородной, Каштакских (с первой по пятую) и имеющим видеорегистраторы, с убедительной просьбой позвонить по телефону 8(914)454-00-62.

Чита, Иван Гридин

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