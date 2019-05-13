Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По обвинению в получении взяток в особо крупном размере арестован бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи. На полковника указали бывшие руководители строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаил Лягин и Андрей Симонов.

В 2011-2012 годах ФСБ заключила два контракта на 611 млн и 600 млн рублей. Было установлено, что застройщик похитил 391,6 млн рублей, полученных в качестве аванса за возведение второй и третьей очередей жилого квартала. Лягин и Симонов ранее были приговорены к лишению свободы за мошенничество.

Кроме того, слова руководителей строительной компании подтвердил Сергей Совертокин – экс-директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ, которое заключило договоры с «УК «Инвест-Виктория». Ранее он также был приговорен по этому делу к четырем годам тюрьмы.

По данным источников, следствие проверяет причастность к делу о взятках еще нескольких бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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