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Четверг, 16 мая 2019, 16:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Твери задержали троих мужчин за финансирование терроризма

Тверское управление Федеральной службы безопасности сообщило о задержании троих мужчин, которых подозревают в финансировании террористов.

Сотрудники ФСБ задержали граждан одной из центрально-азиатских республик. Мужчин подозревают в том, что они оказывали содействие запрещенной в России организации «Исламское государство».

Отмечается, что операция по захвату преступников проходила совместно со спецподразделением Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается, разыскиваются другие участники преступной группы.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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