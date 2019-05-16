В Твери задержали троих мужчин за финансирование терроризма

Тверское управление Федеральной службы безопасности сообщило о задержании троих мужчин, которых подозревают в финансировании террористов.

Сотрудники ФСБ задержали граждан одной из центрально-азиатских республик. Мужчин подозревают в том, что они оказывали содействие запрещенной в России организации «Исламское государство».

Отмечается, что операция по захвату преступников проходила совместно со спецподразделением Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается, разыскиваются другие участники преступной группы.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

Тверь. Другие новости 16.05.19

«Мне сказали, что прокуратура тебя снесет». Как подмосковные чиновники отжимают «золотую» землю. / В Коми отец случайно забрал из детсада чужую дочь. / В Болгарии задержали мошенницу из России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»