Чиновников Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Заместителю руководителя Росрезерва и его подельникам предъявлено обвинение в особо крупном хищении бюджетных средств, сообщили в пресс-службе СКР. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения при работах по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва.

Следователи собрали доказательства вины замруководителя Росрезерва Алексанра Кирюхина, экс-начальника Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и его бывшего заместителя Олега Лазарева, директора научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, гендиректора субподрядной организации ООО «НафтаПремиум» Александра Безрукова и иных лиц. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Гаврилову и Уланину – в виде заключения под стражу. Сегодня Басманный районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для Лазарева.

Установлено, что в 2014 году между Росрезервом и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» заключен государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей. За эти деньги подрядчик обязался восстановить качество дизельного топлива после длительного хранения на комбинатах Росрезерва. Работы должны были проводиться по технологии компании «НафтаПремиум». При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что это не поможет улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ Росрезерв перевел 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на счет подрядчика, чем причинил государству ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение всех необходимых следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.19

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