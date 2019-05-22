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Среда, 22 мая 2019, 09:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Под Владимиром спецназ ликвидировал готовивших теракт боевиков

Фото: НАК

Сотрудники ФСБ получили информацию о нахождении в одном из частных домов, расположенных в городе Кольчугино Владимирской области, вооружённых лиц, планировавших совершить теракт. Глава областного УФСБ принял решение провести контртеррористическую операцию. В связи с этим на территории Кольчугино с 00:35 22 мая был введен соответствующий правовой режим.

Фото: НАК

Дом, в котором находились бандиты, блокировали спецназовцы. Жителей близлежащих домов эвакуировали. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Завязался бой, в ходе которого злоумышленники были ликвидированы.

Фото: НАК

Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте перестрелки обнаружено оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

Фото: НАК

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Органами федеральной службы безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 22.05.19

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