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Среда, 29 мая 2019, 11:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Бельгия выдала России террориста спустя год после задержания

Из Бельгии экстрадирован россиянин, воевавший на стороне запрещенного в РФ и многих других странах террористической группировки «Исламское государство». О выдаче боевика России отчиталась ФСБ, сообщает пресс-служба спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что Бельгия экстрадировала на родину находящегося в международном розыске Иммампаши Ахмадова. Он является сторонником радикального ислама. В 2014 Ахмадов выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в ряды ИГ (запрещена в РФ). Россиянин участвовал в боях против правительственных сил.

Его задержали в июне 2018 года в Брюсселе по ориентировке российских правоохранителей и поместили под предэкстрадиционный арест. Москва предоставила бельгийской стороне доказательства преступной деятельности пособника террористов, после чего власти Бельгии удовлетворили запрос о его выдаче.

Россиянин накануне был доставлен в Москву авиарейсом из бельгийской столицы и помещен в СИЗО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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