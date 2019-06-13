Экологи бьют тревогу: строительство целлюлозно-бумажного комбината погубит Волгу

Экологи требуют отказаться от строительства целлюлозно-бумажного комбината на реке Шексна на Волге. По словам специалистов, отходы производства загрязнят окружающую среду настолько, что это приведет к экологической катастрофе во всем регионе и сведет на нет все усилия по реализации государственных нацпроектов, направленных на спасение одной из крупнейших водных артерий страны.

Контракт на строительство ЦБК стоимостью 2 млрд долларов был подписан группой компаний «Свеза» и правительством Вологодской области еще в 2013 году. Старт проекта запланирован на 2019 год. По предварительным расчетам, ЦБК компании «Свеза» будет в 7 раз мощнее Байкальского – на Волге будут ежегодно производить 1,3 млн тонн целлюлозы.

Представители экологических организаций утверждают, что производство нанесет непоправимый вред природе. При этом уже сейчас ситуация в регионе вызывает беспокойство. Еще в 2018 году ярославский губернатор Дмитрий Миронов обращался к председателю правительства Дмитрию Медведеву, президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство ЦБК.

«Состояние Волги вызывает все большую тревогу и озабоченность, поэтому 15 субъектов РФ, в том числе Ярославская область, разработали паспорт проекта сохранения реки. Цель проекта – сохранить бассейн Волги путем уменьшения выбросов сточных вод, – говорилось в письмах губернатора. – Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникнет нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных».

По словам экологов, опасения не напрасны. Работа ЦБК нанесет разрушительный удар сразу по нескольким направлениям. Во-первых, для производства бумаги нужны древесина. В Волгоградской области растет 12 млн га лесов, запас древесины – свыше 1,6 млрд куб. метров. Во-вторых, ЦБК будет забирать в год свыше 25 млн куб. метров воды из Рыбинского водохранилища, где и так низкое течение и маленькая глубина. Сточная вода после производства целлюлозы загрязнена на уровне в 10 раз выше предельно допустимых концентраций вредных веществ. Таким образом, ЦБК постепенно выкачает всю чистую воду из водохранилища и заполнит ее стоками, содержащими сульфаты, хлориды, фенолы, формальдегиды.

«Мы все можем оказаться в ситуации экологической катастрофы, и потери могут быть невосполнимы. Появление ЦБК грозит загрязнением воздуха и воды, в объемах, угрожающих жизни животного и растительного мира, а также обмелением Волги», – говорится в заявлении представителей экологической организации Ярославской области «Защитим нашу любимую Волгу!".

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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