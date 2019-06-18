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Вторник, 18 июня 2019, 10:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Испании убили подростка из России

В испанском городе Матаро обнаружено тело 13-летней девочки из России. Вскрытие показалось, что смерть была насильственной. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних. Она попросила друзей присматривать за дочерью и сыном. Знакомые и забили тревогу, когда не смогли связаться с подростками.

Тело девочки обнаружили 17 июня. В квартире была сдвинута мебель, а стены забрызганы кровью. Местонахождение брата погибшей установить не удалось.

Сначала полиция рассматривала две версии – убийство и суицид. Вскрытие показало, что девочку ударили ножом в шею, от чего она и скончалась, это подтверждает, что смерть была насильственной. Испанские правоохранители объявили о начале расследования.

Российские дипломаты связываются с компетентными органами, чтобы получить информацию о гибели несовершеннолетней гражданки РФ.

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

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