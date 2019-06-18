Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»

Активисты в башкирском Сибае зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорсодержащих веществ в атмосфере. Местные жители жалуются на неприятный запах. При этом обращения в МЧС не дают результатов.

Экологическая обстановка в Сибае и раньше вызывала беспокойство. Воздух над городом загрязнен диоксидом серы, выбрасываемым тлеющим карьером. Теперь к этому добавились вещества, содержащие хлор, сообщает на своей странице «ВКонтакте» политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«Проконсультировался по этому поводу с экологами. Утверждают, что в медном карьере соединений, производящих хлор не содержится. А это значит, в городе существует, как минимум, еще один объект, загрязняющий атмосферу», – отметил политолог.

По словам экспертов, вредные вещества в воздух могут попадать с мусорного полигона, который находится на Восточном шоссе. Впрочем, они затрудняются пояснить, почему свалка загорелась весной, а превышение ПДК по хлорсодержащим веществам фиксируется с зимы. Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.

Обращения в МЧС не дают никаких результатов. Сотрудники ведомства отказываются проводить измерения по этому виду загрязнений. «ВРИО губернатора и мэр тему сибайской экологии для себя закрыли. Вот даже санитарную зону карьера через суд сейчас пытаемся установить мы с уфимскими соратниками. А должны были это сделать власти. Так что, не удивлюсь, если еще один источник вредных выбросов так же первыми выявят общественники», – заключил Исаев.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 18.06.19

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