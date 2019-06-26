Замминистра Красноярского края посадили на 10 лет и оштрафовали на 190 млн за взятки

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной. Как сообщили в пресс-службе СКР, она признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Установлено, что Маршалкина, занимая высокую должность в госучреждении, а впоследствии в органе исполнительной власти, предложила своему знакомому – руководителю крупной коммерческой организации дать ей взятки в размере 10% (17 млн рублей) от общей стоимости планируемых к заключению госконтрактов по строительству Богучанской ГЭС, а также планируемого к заключению госконтракта по строительству объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула – Ярки – около 55 млн рублей.

Таким образом, общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем крупной коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей путем безналичного перечисления на счет фирмы, в которой она являлась учредителем.

Приговором суда Маршалкиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в сумме 190 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 6 лет.

Красноярск, Иван Гридин

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