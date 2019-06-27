В аэропорту Нижнеангарска при посадке разбился самолет Ан-24. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил здание и загорелся. Пассажир и бортмеханик погибли. По предварительным данным, экипаж Ан-24 после посадки не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник.

Названа вероятная причина крушения Ан-24 при посадке в Бурятии

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», – сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. «Садился самолет с «разнотягом» в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», – пояснил эксперт. По предварительным данным, экипаж не допустил ошибок и действовал строго по инструкции.

Источник в службе скорой помощи сообщил, что при аварии погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали до семи человек. Всего на борту находилось до 42 пассажиров. По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, 14 человек, летевших в самолете, обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших числится семь человек.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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