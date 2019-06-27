Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Нижнеангарске в Республике Бурятия, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. Расследование крушения проводится по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Катастрофа Ан-24 в Нижнеангарске

По данным ведомства, в результате катастрофы погибли два члена экипажа – пилот и бортмеханик, еще 14 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В то же время пресс-служба правительства Бурятии сообщает, что за медицинской помощью обратился 21 человек, трое из них госпитализированы. Среди госпитализированных двое подростков 17 и 13 лет, а также женщина. У 17-летнего пострадавшего диагностированы ушибы, у 13-летнего школьника – закрытая черепно-мозговая травма, у женщины – перелом костей предплечья. Как отметил глава региона, у постродавших в основном травмы легкой и средней степени тяжести

Всего на борту самолета, по уточненным данным, находились 48 человек, в том числе пять членов экипажа и 43 пассажира, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, Ан-24 при посадке в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил здание очистных сооружений и загорелся. Самолет выполнял рейс Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск. В региональном правительстве уточнили, что на подлете к Нижнеангарску у Ан-24 отказал один из двигателей, посадка совершалась в аварийном режиме. Самолет практически полностью сгорел.

Фото: ГУ МВД РФ по Бурятии

В настоящее время на месте катастрофы ведутся следственные действия.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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