На Ибице трехлетняя россиянка отравилась наркотиками

На острове Ибица трехлетнюю девочку госпитализировали в критическом состоянии. Предположительно, она отравилась наркотиками.

Как сообщает издание Diario de Ibiza, девочка отдыхала на курорте со своей семьей. Родители предполагают, что она могла найти экстези в доме, в котором они остановились. Сколько именно малышка съела таблеток – неизвестно.

Ребенка доставили в больницу Пальма-де-Майорки. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Отмечается, что это уже второй случай отравления детей наркотическими веществами на этой неделе. Ранее в больницу доставили ребенка, который принял марихуану. Медикам удалось ему помочь.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 19.07.19

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