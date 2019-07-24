Россию ждет экологическая катастрофа, сравнимая с Чернобылем

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что России грозит глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Центром распространения загрязнения может стать одно из химических предприятий в Иркутской области.

««Усольехимпром» – это самый яркий пример безобразного поведения собственника в Иркутской области. Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили», – сообщила Радионова в интервью «Известиям».

Предприятие по производству хлора и других химических веществ было признано банкротом в 2017 году. По словам главы Росприроднадзора, в настоящее время в полуразрушенном комплексе хранится огромное количество ртутьсодержащих остатков, емкости с химически опасными веществами, часть из которых находится под давлением.

«Что там – никто не знает, – утверждает Радионова. – В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль»».

Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации этого объекта. Радионова уточнила, что это не единичный случай халатного отношения собственников. Таких объектов множество – вокруг них испорчен плодородный слой, уничтожены леса, загрязнен водоносный горизонт.

По ее мнению, подобные проблемы нужно решать комплексно, экологически опасные производства необходимо эксплуатировать с созданием резерва средств на дальнейшее устранение негативных последствий. «Сейчас в Минприроды идет обсуждение законопроекта по ликвидации накопленного экологического ущерба. Надеюсь, что принятие этого документа законодательно закрепит за собственником обязанность по рекультивации», – отметила глава ведомства.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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