Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье: есть жертвы (ВИДЕО)

Легкомоторный самолет упал в реку Ока возле деревни Дракино недалеко от подмосковного Серпухова. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Авария произошла в субботу около 13:20. На борту самолета находились два человека – пилот и пассажир. Они не выжили, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на спасателей.

Самолет разбился сразу после взлета с аэродрома Дракино. По предварительным данным, он задел линию электропередач и упал в воду. Первоначально сообщалось, что самолет упал в карьер близ Серпухова.

На месте катастрофы работают правоохранители, сообщили в МЧС.

Следователи начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Проверку в связи с падением самолета начала и и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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