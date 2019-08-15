В квартире бесследно исчезнувших россиянок в Германии обнаружили следы крови

Полиция Германии обнаружила следы крови в квартире, где проживали гражданки России, пропавшие в середине июля. Анализ показал, что это кровь исчезнувших женщин.

13 июля стало известно, что мать и дочь покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе и отправились в торговый центр в районе Нойперлах. После этого родственники потеряли связь с женщинами. В поисках задействованы сотни сотрудников полиции и волонтеров, а также вертолеты, служебные собаки и даже водолазы.

Во время осмотра квартиры, где проживали женщины, нашли пятна крови, сообщает TZ. Кроме того, коврик со следами крови был обнаружен в лесу, неподалеку от их дома. Следователи предполагают, что россиянок убили.

Главный подозреваемый – супруг пропавшей женщины. Его арестовали, но он не дает показаний. Немецкая прокуратура сотрудничает с российскими дипломатами, чтобы узнать больше об исчезнувших россиянках.

Мюнхен, Служба информации РИА «Новый День»

Мюнхен. Другие новости 15.08.19

Водоканал заплатит 5 тысяч девочке, упавшей в канализацию. / Советник Трампа заявил о краже Россией американских технологий гиперзвукового оружия. / В Зауралье опять горела церковь: на родине Вадима Шумкова вспыхнула часовня. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»