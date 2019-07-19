В Германии бесследно исчезли две гражданки России

В Мюнхене расследуют исчезновение двух россиянок. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ. Выяснением обстоятельств происшествия занимается генеральное консульство РФ в Мюнхене.

В местном отделении полиции уточнили, что пропавшие – мать и дочь. Они покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе и отправились в торговый центр в районе Нойперлах. После этого родственники потеряли связь с женщинами.

На сайте посольства России в Германии сообщается, что Мария и Татьяна Г. исчезли еще 13 июля. Генконсульство РФ в Мюнхене находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ.

Россиянки занесены в список пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 19.07.19

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