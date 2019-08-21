Двое молодых россиян пострадали от взрыва газа в хостеле в Германии

Двое жителей Красноярска получили серьезные ожоги при взрыве баллона с газом в гостевом доме в немецком городе Хитцаккер. Об этом сегодня сообщается на официальной странице красноярской общественной организации «Интерра» в социальной сети «Вконтакте». Молодые люди прибыли в Германию в рамках международного образовательно-культурного проекта Future Spaces.

Инцидент произошел вечером 18 августа. В непосредственной близости от эпицентра оказались 24-летний координатор проекта Николай Бахалханов и участник российской группы 18-летний Александр Юрченко. Оба получили ожоги. У Бахалханова обожжено 50% поверхности тела, у Юрченко площадь ожогов составила 22% поверхности тела. Еще один участник проекта – гражданин Танзании – получил легкие ранения.

Пострадавшие россияне доставлены на вертолете в одну из клиник Гамбурга. Раненый танзаниец госпитализирован в местную больницу.

По информации лечащего врача россиян, молодые люди находятся в стабильном состоянии, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Пострадавшие могут пробыть в специализированной немецкой клинике несколько недель, отметили в «Интерре».

Помощь раненым россиянам оказывают немецкие партнеры общественной организации, администрация Гамбурга. В настоящее время оформляются визовые документы в Германию для родителей пострадавших.

Общественники объявили сбор денег на обратные билеты родителям и на реабилитацию пострадавших в России.

Международный проект с участием молодежи 18-26 лет из России, ФРГ и Танзании Future Spaces проходит в Германии с 12 по 30 августа. «Интерра» является одним из его организаторов.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 21.08.19

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